МИНСК, 6 апр – Sputnik. Немецкую авиабомбу весом 500 килограммов обнаружили в Ветке при проведении земляных работ вблизи газопровода, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гомельского облисполкома.

На место, где была сделана опасная находка, была вызвана саперно-пиротехническая группа.

"Саперы определили, что боеприпас является немецкой авиабомбой SD-500 и находится во взведенном состоянии. Усложняло ситуацию то, что в непосредственной близости от авиабомбы находился газопровод высокого давления", – сказали в УВД.

По информации милиции, бомбу подняли из земли автокраном, погрузили на спецавтомобиль и вывезли на подрывную площадку, расположенную в зоне отчуждения в Ветковском районе. "Взрыв был такой мощности, что был слышен в 20 километрах от места уничтожения", – уточнили в управлении.

В правоохранительных органах назвали чудом то, что бомба не взорвалась раньше.