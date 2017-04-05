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Немецкую авиабомбу SD-500 нашли возле газопровода в Ветке

06.04.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Немецкую авиабомбу весом 500 килограммов обнаружили в Ветке при проведении земляных работ вблизи газопровода, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гомельского облисполкома.

Немецкую авиабомбу SD-500 нашли возле газопровода в Ветке
© Фото: "Ранак"
Немецкую авиабомбу весом 1000 кг нашли возле Светлогорска

На место, где была сделана опасная находка, была вызвана саперно-пиротехническая группа.

"Саперы определили, что боеприпас является немецкой авиабомбой SD-500 и находится во взведенном состоянии. Усложняло ситуацию то, что в непосредственной близости от авиабомбы находился газопровод высокого давления", – сказали в УВД.

По информации милиции, бомбу подняли из земли автокраном, погрузили на спецавтомобиль и вывезли на подрывную площадку, расположенную в зоне отчуждения в Ветковском районе. "Взрыв был такой мощности, что был слышен в 20 километрах от места уничтожения", – уточнили в управлении.

В правоохранительных органах назвали чудом то, что бомба не взорвалась раньше.

 
Теги: Минск
 
 
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Боеприпас уничтожили на специальном полигоне в зоне отчуждения, взрыв был слышен за 20 километров.

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