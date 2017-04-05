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СМИ: тренер из Питера совратил своих воспитанников на турбазе в РБ
06.04.2017 11:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Российские правоохранительные органы задержали 47-летнего тренера из Петербурга, который привез своих юных воспитанников на турбазу в Беларусь и совратил 4 из них, сообщило петербургское издание
© Sputnik Виталий Белоусов
По данным издания, отец 12-летнего футболиста одного из клубов Красногвардейского района Петербурга обвинил тренера команды в сексуальных преступлениях в отношении воспитанников, 47-летний мужчина, которого подозревают в совращении четырех мальчиков, задержан.
"Фонтанка" также сообщила, отец мальчика обратился в полицию с заявлением 5 апреля 2017 года, в котором написал, что данное преступление произошло 30 марта на турбазе в Беларуси. После проверки заявления мужчина был задержан. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Российской Федерации. Издание сообщило, что младшему из 4 потерпевших питерский футболистов было 11 лет, старшим по 12.
В белорусских правоохранительных органах о данном факте не знают.
"Официальной информации о том, что такой факт был, нет. От российских коллег запросов не поступало. Если там действительно возбуждено уголовное дело, идет расследование, то возможно к нам поступит запрос", — сообщил Sputnik информированный источник в правоохранительных органах.
По его словам, если следственные органы, которые осуществляют расследование, сочтут необходимым обратиться к нам за помощью, то в соответствии с соглашением о правовой помощи в расследовании уголовных дел, она будет оказана в полном объеме.
Собеседник агентства также отметил, что, судя по тому, что информации от граждан Беларуси в милицию в связи с данным инцидентом не поступало, там были только российские юные спортсмены.
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В белорусских правоохранительных органах о данном факте не знают, но если потребуется, окажут помощь в расследовании дела.
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