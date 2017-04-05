|
Поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину в Бобруйском районе
06.04.2017 12:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Мужчина погиб в Бобруйском районе в результате наезда поезда региональных линий, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент на железной дороге произошел в среду 5 апреля около 07:00 вблизи деревни Микуличи.
"Под колеса поезда региональных линий "Рабкор – Жлобин" попал 50-летний житель Бобруйского района", – сказала Соленюк.
Она также уточнила, что машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, и мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия.
В настоящее время Бобруйский межрайотдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист поезда региональных линий применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии