МИНСК, 6 апр – Sputnik. Мужчина погиб в Бобруйском районе в результате наезда поезда региональных линий, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент на железной дороге произошел в среду 5 апреля около 07:00 вблизи деревни Микуличи.

"Под колеса поезда региональных линий "Рабкор – Жлобин" попал 50-летний житель Бобруйского района", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, и мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия.

В настоящее время Бобруйский межрайотдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку.