﻿ Поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину в Бобруйском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину в Бобруйском районе

06.04.2017 12:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Мужчина погиб в Бобруйском районе в результате наезда поезда региональных линий, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину в Бобруйском районе
© Flickr/ Karoly Lorentey
Поезд в Крупском районе насмерть сбил ученицу 10 класса из Жодино

Инцидент на железной дороге произошел в среду 5 апреля около 07:00 вблизи деревни Микуличи.

"Под колеса поезда региональных линий "Рабкор – Жлобин" попал 50-летний житель Бобруйского района", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, и мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия.

В настоящее время Бобруйский межрайотдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист поезда региональных линий применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СМИ: тренер из Питера совратил своих воспитанников на турбазе в РБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика