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СК сообщил новые подробности дела о "смертельном массаже"

06.04.2017 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Следственный комитет Беларуси будет делать запрос в Литву в связи с делом о "смертельном массаже" в Гродно, обвиняемый в последнее время проживал на территории этой страны, сообщили в СК.

СК сообщил новые подробности дела о "смертельном массаже"
© Flickr/ Virginia State Parks
Жительница Гродно умерла от травм, полученных на сеансе массажа

Пожилая жительница Гродно скончалась от травм, полученных на сеансе массажа. В отношении нелегального гродненского массажиста Василия Грамовича было возбуждено уголовное дело.

"В связи с тем, что в последние годы 36-летний Василий Грамович временно проживал в Литве, планируется направление поручения правоохранительным органам этой страны для получения материалов, характеризующих его личность", — сообщил Sputnik в четверг Официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

К Грамовичу применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Шершеневич также сообщил, что следователи устанавливают граждан, которые пользовались услугами этого нелегального массажиста.

Следователи полагают, что услугами Грамовича в Беларуси могли пользоваться иные граждане, в том числе имеющие к нему претензии по качеству оказанной помощи. В связи с этим предлагают им обратиться в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета, позвонив по телефону: 8 (0152) 72-42-65 или 102, сказал представитель УСК.

Он отметил, что эксперты ГЭКЦ установили, что полученные пенсионеркой во время массажа тяжкие телесные повреждения состоят в причинной связи с ее смертью.

Следствием установлено, что проводивший сеансы массажа и лечебной гимнастики Грамович не имеет медицинского образования и лицензии на осуществление массажной и лечебно-физкультурной деятельности в Беларуси, сказала Шершеневич.

Он напомнил, что в декабре 2016 года, Грмаович размещал в интернете объявления и по договоренности со связавшимися с ним гражданами проводил сеансы массажа и лечебной гимнастики, в том числе с пенсионеркой 1928 года рождения. После одного из таких сеансов у женщины резко ухудшилось состояние здоровья и ее госпитализировали в учреждение здравоохранения, где спустя неделю она скончалась.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следственные органы просят обратиться к ним всех, кто пользовался услугами нелегального массажиста Грамовича из Гродно.

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