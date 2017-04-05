Мастера, главного инженера и диспетчера освободили от должностей в результате специального расследования несчастного случая, который унес жизнь электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи Виталия Кита. Об этом сообщили TUT.BY в Кобринском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.



Виталий Кита во время соревнований энергетиков стран СНГ.

Несчастный случай произошел 19 ноября прошлого года. Электрическим током напряжением 110 кВ при был смертельно травмирован 38-летний рабочий РУП «Брестэнерго» Барановичские электросети. Он занимался демонтажем линии электропередачи.

Спецрасследование, проведенное специалистами Кобринского межрайотдела Брестского областного управления Департамента госинспекции труда, показало, что работы производились без проекта и технологической карты. Безопасное производство работ организовано не было.

По мнению госинспекторов нарушения, повлекшие несчастный случай, допустили: сам электромонтер, мастер Белоозерского ВРЭС, который руководил работами; диспетчер оперативно-диспетчерской службы филиала «Барановичские электрические сети», который обязан выдавать разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работам, а также главный инженер Белоозерского ВРЭС, который отвечает за разработку проекта производства работ и технологической карты. В результате трое специалистов были освобождены от занимаемых должностей, сообщил TUT.BY начальник Кобринской межрайинспекции Игорь Ничипорук.

Отметим, что специалисты госинспекции устанавливают ответственных за игнорирование требований законодательства об охране труда. Это не значит, что выявленные нарушения уголовно наказуемы. Такую оценку дает Следственный комитет. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «служебная халатность» (ст. 428 УК) продолжается.



Виталий Кита (на фото слева) с братом

В результате трагедии погиб Виталий Кита — электромонтер по ремонту воздушных линий Белоозерского высоковольтного района электрических сетей филиала Барановичские электросети РУП «Брестэнерго». На предприятии отработал в общей сложности 17 лет. Начинал учеником, а в 2008 году ему присвоили наивысший, шестой разряд.

Мужчина был высококвалифицированным специалистом. В энергетике работали его отец, брат. Его бригада неоднократно побеждала на конкурсах профмастерства. В 2015 году на соревнованиях среди стран СНГ эта команда стала лучшей в ремонте и обслуживании воздушных линий напряжением 110 кВ и выше.

Виталий был отцом четырех детей. Вместе с женой он воспитывал трех девочек: 17-ти, 11-ти и 4-х лет — и десятимесячного сына.