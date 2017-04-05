МИНСК, 6 апр — Sputnik. Следственный комитет России установил контактировавших с предполагаемым организатором теракта в метро Санкт-Петербурга людей, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



© Sputnik Тест ДНК подтвердил личность вероятного смертника в метро Петербурга

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел в понедельник днем: в результате взрыва в метро погибли 14 человек, около полусотни оказались в больницах с травмами разной степени тяжести. После происшествия в РФ был объявлен трехдневный траур, а свои соболезнования российскому народу выразили жители многих стран мира.

Ход расследования: нашли контакты

В рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова — 22-летнего уроженца Кыргызстана, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро.

"В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — заявила в четверг официальный представитель СК РФ.

В среду силовики также задержали шестерых предполагаемых вербовщиков для террористов в Санкт-Петербурге — у них была изъята экстремистская литература и другие предметы.

Тревожный Петербург: бомба в доме и граната в метро

В одном из домов на востоке Санкт-Петербурга было обезврежено взрывное устройство. Произошло все в четверг утром. Правоохранительные органы также задержали злоумышленников.

Взрывное устройство около пяти утра в четверг нашли представители УФСБ в жилом доме на Товарищеском проспекте. Всех жителей дома экстренно эвакуировали, их поместили в расположенном неподалеку детском саду. Людей, по его словам, разместили в актовом зале. На месте работали медики и психологи, людям предоставлялось питание. После обезвреживания устройства они смогли вернуться в свои квартиры.

На станции метро "Приморская" в Петербурге в четверг утром нашли гранату времен Великой Отечественной войны со следами тротила. Ее нашли в сумке у пассажира.

Из-за опасной находки станцию закрывали на вход и выход на час. После проверки выяснилось, что внутри самой гранаты тротила не было — ее назвали "полубоевой". Мужчина, который нес гранату, задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).