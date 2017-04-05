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Сельский Ромео угнал трактор, чтобы признаться в любви доярке

06.04.2017 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Нетрезвый безработный мужчина угнал в Верхнедвинском районе трактор МТЗ, чтобы попасть в соседнюю деревню и признаться в любви женщине, сообщили Sputnik в четверг в УВД Витебского облисполкома.

Сельский Ромео угнал трактор, чтобы признаться в любви доярке
© Фото: МАЗ
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Мужчину сотрудникам местного ГАИ удалось задержать благодаря анонимному звонку: по телефону местные жители сообщили, что пьяный мужчина на тракторе ездит по ферме в деревни Чистополье.

"Водитель был задержан милиционерами. Безработный 36-летний зашел на местную молочно-товарную ферму и обнаружил там незапертый трактор, на котором поехал на МТФ в соседнею деревню, к своей сожительнице", – сказали в УВД.

Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что причиной его поступка стало желание признаться в любви. 

По информации УВД, Верхнедвинским райотделом Следственного комитета в отношении "Ромео" было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси (угон).

 
Теги: Минск
 
 
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О нетрезвом трактористе в милицию сообщили бдительные местные жители, заметившие трактор на ферме.

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