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Сельский Ромео угнал трактор, чтобы признаться в любви доярке
06.04.2017 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Нетрезвый безработный мужчина угнал в Верхнедвинском районе трактор МТЗ, чтобы попасть в соседнюю деревню и признаться в любви женщине, сообщили Sputnik в четверг в УВД Витебского облисполкома.
Мужчину сотрудникам местного ГАИ удалось задержать благодаря анонимному звонку: по телефону местные жители сообщили, что пьяный мужчина на тракторе ездит по ферме в деревни Чистополье.
"Водитель был задержан милиционерами. Безработный 36-летний зашел на местную молочно-товарную ферму и обнаружил там незапертый трактор, на котором поехал на МТФ в соседнею деревню, к своей сожительнице", – сказали в УВД.
Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что причиной его поступка стало желание признаться в любви.
По информации УВД, Верхнедвинским райотделом Следственного комитета в отношении "Ромео" было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси (угон).
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О нетрезвом трактористе в милицию сообщили бдительные местные жители, заметившие трактор на ферме.
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