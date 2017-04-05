МИНСК, 6 апр — Sputnik. Дзержинский районный отдел Следственного комитета Беларуси расследует уголовное дело о ДТП со смертельным исходом, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел вечером 2 апреля на автодороге Минск — Дзержинск возле Фаниполя. Водитель Mersedes E-klasse на 24-м километре дороги совершил наезд на человека, переходившего проезжую часть.

"От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — отметила представитель УСК.

Она добавила, что в ходе расследования уголовного дела устанавливаются очевидцы ДТП, следствие просит граждан, которые располагают информацией о происшествии, сообщить в Дзержинский РОСК по телефонам 8 (01716)- 5-08-97, 8 (01716)-5-00-16.