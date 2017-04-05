В 16-этажном доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате обрушилась часть облицовки здания, сообщает с места событий корреспондент телеканала «Звезда».



Фото: ВКонтакте

Причина взрыва не уточняется. Взрыв произошел на проспекте Солидарности, д. 21. О пострадавших пока ничего не сообщается. На месте работают сотрудники спецслужб.



Фото: ВКонтакте

РИА Новости также сообщают, что жильцов дома в данный момент эвакуируют.