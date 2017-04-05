|
В петербургской многоэтажке прогремел взрыв
В 16-этажном доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате обрушилась часть облицовки здания, сообщает с места событий корреспондент телеканала «Звезда».
Причина взрыва не уточняется. Взрыв произошел на проспекте Солидарности, д. 21. О пострадавших пока ничего не сообщается. На месте работают сотрудники спецслужб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате обрушилась часть облицовки здания
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии