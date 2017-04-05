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В петербургской многоэтажке прогремел взрыв

06.04.2017 15:30 — ЧП | Tut.by  
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В 16-этажном доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате обрушилась часть облицовки здания, сообщает с места событий корреспондент телеканала «Звезда». 


Фото: ВКонтакте

Причина взрыва не уточняется. Взрыв произошел на проспекте Солидарности, д. 21. О пострадавших пока ничего не сообщается. На месте работают сотрудники спецслужб.


Фото: ВКонтакте

РИА Новости также сообщают, что жильцов дома в данный момент эвакуируют.

 
 
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В результате обрушилась часть облицовки здания

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