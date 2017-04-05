МИНСК, 6 апре — Sputnik. Пользователи соцсетей сообщают о "хлопке", после которого в Санкт-Петербурге в 16-этажном доме на проспекте Солидарности, 21, обрушилась часть облицовки.

Sputnik пока не располагает подтверждением данной информации от правоохранительных органов. В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу отметили, что на место ЧП выехали экстренные службы спасения.

#санктпетербу́рг #взрыв В Петербурге в одном из многоэтажных жилых домов на проспекте Солидарности прогремел взрыв, сообщают очевидцы. pic.twitter.com/81NzxsFtvp — Диванная Политология (@politologycouch) 6 апреля 2017 г.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, а также сообщают, что проходит эвакуация жильцов дома.

В Питере тревожно

Между тем, город после взрыва на синей ветке метро так и не может прийти в себя. Каждый день появляется новая и новая информация о различного рода инцидентах.

В одном из домов на востоке Санкт-Петербурга было обезврежено взрывное устройство. Произошло все в четверг утром. Правоохранительные органы также задержали злоумышленников.

На станции метро "Приморская" в Петербурге в четверг утром нашли гранату времен Великой Отечественной войны со следами тротила. Ее нашли в сумке у пассажира. Из-за опасной находки станцию закрывали на вход и выход на час. После проверки выяснилось, что внутри самой гранаты тротила не было — ее назвали "полубоевой".

Днем, 6 апреля в одной из школ, расположенных на территории Кировского района Санкт-Петербурга, в связи с появлением постороннего запаха, неустановленного происхождения, и последующего ухудшения самочувствием учащихся, занятия были прерваны, а дети эвакуированы. За медицинской помощью обратились 8 школьников и 1 преподаватель, 6 из которых были госпитализированы. Следователи начали проверку. Позже школа возобновила работу.

​(последует)