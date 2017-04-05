﻿ Очевидцы: взрыв прогремел в многоэтажном доме в Петербурге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очевидцы: взрыв прогремел в многоэтажном доме в Петербурге

06.04.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 апре — Sputnik. Пользователи соцсетей сообщают о "хлопке", после которого в Санкт-Петербурге в 16-этажном доме на проспекте Солидарности, 21, обрушилась часть облицовки.

Sputnik пока не располагает подтверждением данной информации от правоохранительных органов. В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу отметили, что на место ЧП выехали экстренные службы спасения.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, а также сообщают, что проходит эвакуация жильцов дома.

В Питере тревожно

Между тем, город после взрыва на синей ветке метро так и не может прийти в себя. Каждый день появляется новая и новая информация о различного рода инцидентах.

В одном из домов на востоке Санкт-Петербурга было обезврежено взрывное устройство. Произошло все в четверг утром. Правоохранительные органы также задержали злоумышленников.

На станции метро "Приморская" в Петербурге в четверг утром нашли гранату времен Великой Отечественной войны со следами тротила. Ее нашли в сумке у пассажира. Из-за опасной находки станцию закрывали на вход и выход на час. После проверки выяснилось, что внутри самой гранаты тротила не было — ее назвали "полубоевой".

Днем, 6 апреля в одной из школ, расположенных на территории Кировского района Санкт-Петербурга, в связи с появлением постороннего запаха, неустановленного происхождения, и последующего ухудшения самочувствием учащихся, занятия были прерваны, а дети эвакуированы. За медицинской помощью обратились 8 школьников и 1 преподаватель, 6 из которых были госпитализированы. Следователи начали проверку. Позже школа возобновила работу.

​(последует)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
(информация обновляется в режиме реального времени)

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В петербургской многоэтажке прогремел взрыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика