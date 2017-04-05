МИНСК, 6 апр — Sputnik. Минский городской суд огласит приговор по делу о попытке убийства преподавательницы минской гимназии, на которую во время урока напал ученик, сообщили в суде.

Инцидент в гимназии произошел 23 мая 2016 года — обвиняемый совершил нападение на учительницу русского языка и литературы, женщине было нанесено не менее 15 ударов ножом.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд над гимназистом, пытавшемся убить учительницу, начался в Минске

"7 апреля в 14.30 судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда публично огласит резолютивную часть судебного постановления по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего учащегося гимназии №74", — сообщила Sputnik в четверг помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

По ее словам, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В пятницу фото-, киносъемка, видеозапись в зале судебного заседания, в том числе до его начала, также будут запрещены.

Данное уголовное дело суд начал рассматривать 13 февраля. Судом было принято решение о том, что дело будут рассматриваться за закрытыми дверями. Несовершеннолетнего гимназиста, который обвиняется в покушении на убийство, медики признали вменяемым, со дня задержания он находится под стражей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 14, пп. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью).