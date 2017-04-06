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В Витебском районе лошадь застряла в вязкой земле. Спасали ее толокой
Спасатели достали лошадь, которая застряла в вязкой земле на поле вблизи деревни Поляи Витебского района,
В поле в 20 метрах от дороги Р-21 Витебск — Лиозно находилась гужевая повозка с запряженной лошадью. После мелиоративных работ грунт стал вязким, и животное застряло.
Работники МЧС с помощью веревок, лебедки и подручных средств извлекли лошадь из «плена». Спасателям помогали местные жители и хозяин лошади.
Помощь ветеринаров животному не понадобилась.
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Спасателям помогали местные жители и хозяин лошади.
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