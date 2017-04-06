﻿ В Витебском районе лошадь застряла в вязкой земле. Спасали ее толокой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебском районе лошадь застряла в вязкой земле. Спасали ее толокой

07.04.2017 07:52 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спасатели достали лошадь, которая застряла в вязкой земле на поле вблизи деревни Поляи Витебского района, сообщает МЧС.


В поле в 20 метрах от дороги Р-21 Витебск — Лиозно находилась гужевая повозка с запряженной лошадью. После мелиоративных работ грунт стал вязким, и животное застряло.

Работники МЧС с помощью веревок, лебедки и подручных средств извлекли лошадь из «плена». Спасателям помогали местные жители и хозяин лошади.

Помощь ветеринаров животному не понадобилась.



Пожарные не первый раз приходят на помощь животным: они доставали из рек лосей, которые провалились под лед, коров и лошадей, упавших в старые колодцы, снимали с высоких деревьев кошек. Совсем недавний случай: 5 апреля барановичские сотрудники МЧС спасли из огня ежика.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасателям помогали местные жители и хозяин лошади.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Приговор гимназисту, пытавшемуся убить учительницу, огласят 7 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика