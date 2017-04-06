Спасатели достали лошадь, которая застряла в вязкой земле на поле вблизи деревни Поляи Витебского района, сообщает МЧС.





В поле в 20 метрах от дороги Р-21 Витебск — Лиозно находилась гужевая повозка с запряженной лошадью. После мелиоративных работ грунт стал вязким, и животное застряло.

Работники МЧС с помощью веревок, лебедки и подручных средств извлекли лошадь из «плена». Спасателям помогали местные жители и хозяин лошади.

Помощь ветеринаров животному не понадобилась.







Пожарные не первый раз приходят на помощь животным: они доставали из рек лосей, которые провалились под лед, коров и лошадей, упавших в старые колодцы, снимали с высоких деревьев кошек. Совсем недавний случай: 5 апреля барановичские сотрудники МЧС спасли из огня ежика .