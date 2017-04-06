﻿ Бобруйчанин пришел с пистолетом к знакомому, чтобы забрать денежный долг. 21.by
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Бобруйчанин пришел с пистолетом к знакомому, чтобы забрать денежный долг

07.04.2017 09:31 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело возбудили в отношении 55-летнего бобруйчанина, который пришел к должнику с пистолетом. Мужчина угрожал и 38-летнему знакомому, и его семье, сообщает УВД Могоблисполкома.


Фото: ulnovosti.ru

28 марта кредитор пришел домой к должнику на улицу Седова в Бобруйске, потребовал вернуть деньги. Вспыхнула ссора. Тогда 55-летний бобруйчанин достал пистолет и выстрелил в пол, а затем ушел.

Должник испугался, но в милицию обратился не сразу. Только через несколько дней эксперты изъяли на месте происшествия пулю. В доме подозреваемого прошел обыск, во время которого обнаружили и изъяли пистолет, 14 патронов различного калибра и составные части охотничьего ружья.

В отношении 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, назначен ряд экспертиз.

 
 
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Деньги мужчина так и не вернул. В отношении него возбудили пока одно уголовное дело.

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