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Бобруйчанин пришел с пистолетом к знакомому, чтобы забрать денежный долг
Уголовное дело возбудили в отношении 55-летнего бобруйчанина, который пришел к должнику с пистолетом. Мужчина угрожал и 38-летнему знакомому, и его семье, сообщает
28 марта кредитор пришел домой к должнику на улицу Седова в Бобруйске, потребовал вернуть деньги. Вспыхнула ссора. Тогда 55-летний бобруйчанин достал пистолет и выстрелил в пол, а затем ушел.
Должник испугался, но в милицию обратился не сразу. Только через несколько дней эксперты изъяли на месте происшествия пулю. В доме подозреваемого прошел обыск, во время которого обнаружили и изъяли пистолет, 14 патронов различного калибра и составные части охотничьего ружья.
В отношении 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, назначен ряд экспертиз.
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Деньги мужчина так и не вернул. В отношении него возбудили пока одно уголовное дело.
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