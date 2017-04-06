МИНСК, 7 апр — Sputnik. Устанавливаются личность погибшего, останки которого были обнаружены на полигоне бытовых отходов в Дубровно, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском ОУМЧС.

Об обнаружении останков спасателям сообщили очевидцы утром в минувший четверг.

"В 08:33 поступило сообщение об обнаружении обгоревших останков человеческого тела на полигоне твердых бытовых отходов в городе Дубровно", — рассказали в МЧС.

Там добавили, что пол, а также личность погибшего уточняется. Подробности о происшествии не сообщаются.