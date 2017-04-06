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МЧС: останки человеческого тела найдены на свалке в Дубровно
07.04.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Устанавливаются личность погибшего, останки которого были обнаружены на полигоне бытовых отходов в Дубровно, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском ОУМЧС.
Об обнаружении останков спасателям сообщили очевидцы утром в минувший четверг.
"В 08:33 поступило сообщение об обнаружении обгоревших останков человеческого тела на полигоне твердых бытовых отходов в городе Дубровно", — рассказали в МЧС.
Там добавили, что пол, а также личность погибшего уточняется. Подробности о происшествии не сообщаются.
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Спасателям об обнаружении обгоревших останков сообщили очевидцы утром в минувший четверг.
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