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МЧС: останки человеческого тела найдены на свалке в Дубровно

07.04.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Устанавливаются личность погибшего, останки которого были обнаружены на полигоне бытовых отходов в Дубровно, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском ОУМЧС.

МЧС: останки человеческого тела найдены на свалке в Дубровно
© Фото: Гомельское ОУМЧС
Спасатели откопали тело мужчины, погибшего при поисках металлолома

Об обнаружении останков спасателям сообщили очевидцы утром в минувший четверг.

"В 08:33 поступило сообщение об обнаружении обгоревших останков человеческого тела на полигоне твердых бытовых отходов в городе Дубровно", — рассказали в МЧС.

Там добавили, что пол, а также личность погибшего уточняется. Подробности о происшествии не сообщаются.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Спасателям об обнаружении обгоревших останков сообщили очевидцы утром в минувший четверг.

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