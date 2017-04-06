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Минский пенсионер задушил жену
07.04.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Сотрудники милиции по подозрению в убийстве жены задержали жителя Минска, сообщили в МВД.
© Sputnik Александр Уткин
В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 285 преступлений и 24 происшествия. По линии уголовного розыска зарегистрировано 169 преступлений, по 110 из которых установлены подозреваемые.
"В Минске в своей квартире со следами побоев обнаружен труп пенсионерки. Предварительно установлено, что ее в ссоре задушил муж, который задержан", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.
По словам собеседников агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это не единственное убийство, которое произошло за последние дни в Беларуси.
В Логойском районе в строительном вагончике во дворе строящегося дома с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп неработавшего жителя Несвижского района, сообщили в МВД.
По словам собеседников агентства, предварительно установлено, что его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убил бомж из Минска, который задержан.
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Столичный бомж задержан по подозрению в убийстве нерабатающего жителя Несвижского района.
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