﻿ Минский пенсионер задушил жену. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский пенсионер задушил жену

07.04.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Сотрудники милиции по подозрению в убийстве жены задержали жителя Минска, сообщили в МВД.

Минский пенсионер задушил жену
© Sputnik Александр Уткин
Дело о нападениях на минских таксистов готовят в суд

В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 285 преступлений и 24 происшествия. По линии уголовного розыска зарегистрировано 169 преступлений, по 110 из которых установлены подозреваемые.

"В Минске в своей квартире со следами побоев обнаружен труп пенсионерки. Предварительно установлено, что ее в ссоре задушил муж, который задержан", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.

По словам собеседников агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не единственное убийство, которое произошло за последние дни в Беларуси.

В Логойском районе в строительном вагончике во дворе строящегося дома с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп неработавшего жителя Несвижского района, сообщили в МВД.

По словам собеседников агентства, предварительно установлено, что его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убил бомж из Минска, который задержан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный бомж задержан по подозрению в убийстве нерабатающего жителя Несвижского района.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МЧС: останки человеческого тела найдены на свалке в Дубровно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика