﻿ В Дубровно на полигоне отходов нашли обгоревшие человеческие останки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубровно на полигоне отходов нашли обгоревшие человеческие останки

07.04.2017 10:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Дубровно на полигоне твердых бытовых отходов нашли обгоревшие человеческие останки, сообщает МЧС.

Сообщение о том, что на полигоне обнаружили обгоревшие останки человека, поступило в МЧС утром 6 апреля. Устанавливают пол и личность погибшего, выясняют обстоятельства его смерти.

В МЧС отмечают, что за прошедшие сутки на территории области загораний сухой растительности не зарегистрировали. Всего с начала года в регионе спасатели тушили 28 палов травы на площади 16,5 гектара.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устанавливают пол и личность погибшего, выясняют обстоятельства его смерти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минский пенсионер задушил жену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика