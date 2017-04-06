В Дубровно на полигоне твердых бытовых отходов нашли обгоревшие человеческие останки, сообщает МЧС.

Сообщение о том, что на полигоне обнаружили обгоревшие останки человека, поступило в МЧС утром 6 апреля. Устанавливают пол и личность погибшего, выясняют обстоятельства его смерти.

В МЧС отмечают, что за прошедшие сутки на территории области загораний сухой растительности не зарегистрировали. Всего с начала года в регионе спасатели тушили 28 палов травы на площади 16,5 гектара.