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В Дубровно на полигоне отходов нашли обгоревшие человеческие останки
В Дубровно на полигоне твердых бытовых отходов нашли обгоревшие человеческие останки,
Сообщение о том, что на полигоне обнаружили обгоревшие останки человека, поступило в МЧС утром 6 апреля. Устанавливают пол и личность погибшего, выясняют обстоятельства его смерти.
В МЧС отмечают, что за прошедшие сутки на территории области загораний сухой растительности не зарегистрировали. Всего с начала года в регионе спасатели тушили 28 палов травы на площади 16,5 гектара.
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Устанавливают пол и личность погибшего, выясняют обстоятельства его смерти.
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