6 апреля житель Клецкого района сообщил в милицию, что нашел на детской площадке у дома похожий на мину предмет. Опасения подтвердились, сообщает УВД Миноблисполкома.

Выянислось, что 32-летний мужчина нашел 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

Были эвакуированы жильцы ближайших домов (всего около 60 человек). Позже саперно-пиротехническая группа войсковой части 7404 вывезла и уничтожила мину на поле вблизи Клецка.