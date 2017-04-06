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В Клецком районе мужчина нашел на детской площадке мину

07.04.2017 10:55 — ЧП | Tut.by  
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6 апреля житель Клецкого района сообщил в милицию, что нашел на детской площадке у дома похожий на мину предмет. Опасения подтвердились, сообщает УВД Миноблисполкома.

Выянислось, что 32-летний мужчина нашел 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

Были эвакуированы жильцы ближайших домов (всего около 60 человек). Позже саперно-пиротехническая группа войсковой части 7404 вывезла и уничтожила мину на поле вблизи Клецка.

 
 
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Были эвакуированы жильцы ближайших домов (всего около 60 человек). Позже саперно-пиротехническая группа уничтожила мину на поле вблизи Клецка.

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