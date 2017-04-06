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Мину времен ВОВ обнаружил житель Клецка на детской площадке

07.04.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Мина времен Великой Отечественной войны обнаружена на детской площадке возле жилого дома в Клецке, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Миноблисполкома.

Об опасной находке в милицию сообщил местный житель 1984 года рождения. Выяснилось, что на площадке находится неразорвавшаяся 50-миллиметровая минометная мина.

В результате были вызваны саперы, а жители близлежащих многоэтажек были эвакуированы.

По информации УВД, военнослужащие отвези мину на полигон возле Клецка, где она была уничтожена.

 
Теги: Минск
 
 
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Жителей близлежащих многоквартирных домов на время извлечения неразорвавшегося боеприпаса были эвакуированы.

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