МИНСК, 7 апр — Sputnik. Мина времен Великой Отечественной войны обнаружена на детской площадке возле жилого дома в Клецке, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Миноблисполкома.

Об опасной находке в милицию сообщил местный житель 1984 года рождения. Выяснилось, что на площадке находится неразорвавшаяся 50-миллиметровая минометная мина.

В результате были вызваны саперы, а жители близлежащих многоэтажек были эвакуированы.

По информации УВД, военнослужащие отвези мину на полигон возле Клецка, где она была уничтожена.