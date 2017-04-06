МИНСК, 7 апр — Sputnik. Неустановленная женщина погибла ночью в Минске после падения под заднее колесо регулярного городского автобуса, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД столицы.

Инцидент произошел поздним вечером в четверг: автобус под управлением 45-летнего водителя двигался по улице Лобанка по направлению от улицы Сухаревской до Шаранговича, когда под его колеса попала женщина.

"При отъезде от остановки общественного транспорта напротив дома №99 автобус совершил наезд на неустановленную женщину около 50 лет, упавшую под заднее правое колесо", — рассказали подробности в столичной ГАИ.

Женщина скончалась от травм на месте. Ее личность пока не установлена. Не известны на данный момент и причины падения женщины под колесо автобуса.

Как уточнили в УГАИ, сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи.