﻿ Автобус ночью насмерть сбил упавшую женщину в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус ночью насмерть сбил упавшую женщину в Минске

07.04.2017 11:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Неустановленная женщина погибла ночью в Минске после падения под заднее колесо регулярного городского автобуса, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД столицы.

Автобус ночью насмерть сбил упавшую женщину в Минске
© Фото: УСК по Минской области
СК разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Дзержинском районе

Инцидент произошел поздним вечером в четверг: автобус под управлением 45-летнего водителя двигался по улице Лобанка по направлению от улицы Сухаревской до Шаранговича, когда под его колеса попала женщина.

"При отъезде от остановки общественного транспорта напротив дома №99 автобус совершил наезд на неустановленную женщину около 50 лет, упавшую под заднее правое колесо", — рассказали подробности в столичной ГАИ.

Женщина скончалась от травм на месте. Ее личность пока не установлена. Не известны на данный момент и причины падения женщины под колесо автобуса.

Как уточнили в УГАИ, сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель за рулем рейсового автобуса двигался по улице Лобанка, на одной из остановок под его колесо попала женщина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Шутка о бомбе в минском метро: мужчина задержан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика