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Шутка о бомбе в минском метро: мужчина задержан
07.04.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Сотрудники минского метрополитена задержали мужчину, который пошутил о том, что у него в ручной клади находится взрывное устройство, сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.
"Данный инцидент произошел на станции метро "Московская" сегодня утром в начале восьмого. 40-летний пассажир, когда его начали досматривать, заявил, что у него в рюкзаке лежит бомба", — сказал Кузьмин.
По его словам, были предпринят комплекс мероприятий, которые проводятся в таких случаях. "Установлено, что никакой бомбы у него не было", — сказал пресс-секретарь. Он передан сотрудникам милиции, сказал собеседник агентства.
Кузьмин отметил, что такие инциденты, когда пассажиры метро неуместно шутят о бомбе, иногда случаются.
В соответствии с Уголовным кодексом, за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
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В соответствии с Уголовным кодексом, за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
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