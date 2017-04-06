МИНСК, 7 апр – Sputnik. Пограничники задержали в пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе гражданина России за попытку провоза наркотиков, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Pixabay Гражданин Украины задержан в Минске за наркотики

Попытка незаконного перемещения запрещенных веществ была предпринята 6 апреля: наркотики нашли в автомобиле Land Rover, который ехал в Беларусь из Польши.

"В прицепе внедорожника с использованием служебной собаки был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета, предположительно – марихуаной, а также емкость с веществом коричневого цвета – гашишем", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что обнаруженное у россиянина изъято для проведения экспертизы.

В настоящее время мужчина задержан, по факту проводится разбирательство.