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Гашиш и марихуану нашли у россиянина в ПП "Брест"

07.04.2017 14:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Пограничники задержали в пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе гражданина России за попытку провоза наркотиков, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Гашиш и марихуану нашли у россиянина в ПП "Брест"
© Pixabay
Гражданин Украины задержан в Минске за наркотики

Попытка незаконного перемещения запрещенных веществ была предпринята 6 апреля: наркотики нашли в автомобиле Land Rover, который ехал в Беларусь из Польши.

"В прицепе внедорожника с использованием служебной собаки был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета, предположительно – марихуаной, а также емкость с веществом коричневого цвета – гашишем", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что обнаруженное у россиянина изъято для проведения экспертизы.

В настоящее время мужчина задержан, по факту проводится разбирательство.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Наркотики нашли в автомобиле Land Rover, который ехал в Беларусь из Польши.

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