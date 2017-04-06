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Гашиш и марихуану нашли у россиянина в ПП "Брест"
07.04.2017 14:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Пограничники задержали в пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе гражданина России за попытку провоза наркотиков, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Попытка незаконного перемещения запрещенных веществ была предпринята 6 апреля: наркотики нашли в автомобиле Land Rover, который ехал в Беларусь из Польши.
"В прицепе внедорожника с использованием служебной собаки был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета, предположительно – марихуаной, а также емкость с веществом коричневого цвета – гашишем", – сказали в ГПК.
Там также сообщили, что обнаруженное у россиянина изъято для проведения экспертизы.
В настоящее время мужчина задержан, по факту проводится разбирательство.
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Наркотики нашли в автомобиле Land Rover, который ехал в Беларусь из Польши.
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