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Велосипедист-токсикоман дерзко ограбил минчанку в Клецке

07.04.2017 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Клецке молодого человека, который подозревается в совершении дерзкого ограбления жительницы Минска, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Велосипедист-токсикоман дерзко ограбил минчанку в Клецке
© Sputnik/ Виктор Толочко
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По информации правоохранителей, женщина приехала в Клецк на маршрутке для того, чтобы проведать мать. В одном из неосвещенных переулков проезжавший мимо велосипедист вырвал у нее из рук сумочку. Минчанка обратилась в милицию – сотрудники РОВД нашли недалеко от места происшествия похищенное, но без кошелька и банковских карт.

"На следующий день сотрудники продолжили проверять территорию, за универмагом они застали 17-летнего парня, нюхающего клей, он попытался скрыться на велосипеде, но был задержан", – сказали в УВД.

Впоследствии было установлено, что подросток, ученик колледжа, на похищенные деньги купил новую куртку, рюкзак, продукты питания и пиво. Он также показал, где выбросил кошелек. 

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж); санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Но похищенные деньги учащийся колледжа купил себе новую куртку, рюкзак и продукты питания.

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