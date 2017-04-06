МИНСК, 7 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Клецке молодого человека, который подозревается в совершении дерзкого ограбления жительницы Минска, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.



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По информации правоохранителей, женщина приехала в Клецк на маршрутке для того, чтобы проведать мать. В одном из неосвещенных переулков проезжавший мимо велосипедист вырвал у нее из рук сумочку. Минчанка обратилась в милицию – сотрудники РОВД нашли недалеко от места происшествия похищенное, но без кошелька и банковских карт.

"На следующий день сотрудники продолжили проверять территорию, за универмагом они застали 17-летнего парня, нюхающего клей, он попытался скрыться на велосипеде, но был задержан", – сказали в УВД.

Впоследствии было установлено, что подросток, ученик колледжа, на похищенные деньги купил новую куртку, рюкзак, продукты питания и пиво. Он также показал, где выбросил кошелек.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж); санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.