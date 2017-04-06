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УАЗ "Патриот" перевернулся на закруглении дороги в Щучинском районе
07.04.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Внедорожник УАЗ перевернулся на крышу в Щучинском районе, водитель автомобиля был с травмами госпитализирован, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла накануне около 14:00 на 27-м километре дороги Р-141 "Белица – Желудок – Рожанка".
"Водитель, управляя автомобилем УАЗ "Патриот", после проезда закругления дороги, "зацепил" обочину, в результате чего потерял управление, и автомобиль перевернулся", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, 56-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника, с травмами был госпитализирован в Щучинскую центральную районную больницу.
В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Водитель, по информации Госинспекции, "зацепил" обочину, в результате чего машину на повороте занесло.
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