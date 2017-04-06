МИНСК, 7 апр – Sputnik. Четвертый за шесть лет автомобиль могут конфисковать у жителя Бреста, который в очередной раз попался пьяным за рулем, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома УАЗ "Патриот" перевернулся на закруглении дороги в Щучинском районе

Мужчину задержали ночью 1 апреля: сообщение о пьяном водителе внедорожника Mitsubishi Pajero поступило от очевидцев.

"Выехав на предполагаемое местонахождение водителя, инспекторы ДПС обнаружили у ночного клуба внедорожник, водитель которого начинал движение. Мужчине подали водителю требование об остановке", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, медосвидетельствование водителя показало, что у него в крови содержится 0,6 промилле алкоголя. В отношении мужчины был составлен протокол, ему грозит конфискация автомобиля – четвертого с 2011 года.

В ГАИ уточнили, что с 1997 года водитель за нарушение ПДД привлекался к ответственности 39 раз, в том числе шесть – за управление в состоянии алкогольного опьянения.