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Четвертое за 6 лет авто могут конфисковать у брестчанина за "пьяную" езду

07.04.2017 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Четвертый за шесть лет автомобиль могут конфисковать у жителя Бреста, который в очередной раз попался пьяным за рулем, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Четвертое за 6 лет авто могут конфисковать у брестчанина за "пьяную" езду
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Мужчину задержали ночью 1 апреля: сообщение о пьяном водителе внедорожника Mitsubishi Pajero поступило от очевидцев.

"Выехав на предполагаемое местонахождение водителя, инспекторы ДПС обнаружили у ночного клуба внедорожник, водитель которого начинал движение. Мужчине подали водителю требование об остановке", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, медосвидетельствование водителя показало, что у него в крови содержится 0,6 промилле алкоголя. В отношении мужчины был составлен протокол, ему грозит конфискация автомобиля – четвертого с 2011 года.

В ГАИ уточнили, что с 1997 года водитель за нарушение ПДД привлекался к ответственности 39 раз, в том числе шесть – за управление в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С 1997 года водитель за нарушение ПДД привлекался к ответственности 39 раз, в том числе шесть – за управление в состоянии алкогольного опьянения.

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