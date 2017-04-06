Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.





Полиция пока не дает никаких официальных комментариев. Центр города перекрыт.

По свидетельствам очевидцев, слова которых приводит издание, грузовик появился буквально из ниоткуда. Люди с криками разбегались от транспортного средства.

(Новость дополняется)