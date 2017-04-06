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Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма

07.04.2017 16:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Грузовик въехал в скопление людей на одной из центральных улиц столицы Швеции, сообщают в пятницу шведские СМИ со ссылкой на управление полиции.

Инцидент произошел во второй половине дня в пятницу.

​Согласно сообщениям СМИ, грузовик въехал в толпу с людьми и проехал некоторое расстояние. Сообщается о пострадавших, а также погибших в результате инцидента. Шведская полиция подтверждает факт инцидента, однако подробностями пока не располагает.

Подобные теракты проходили несколько раз в Европе за последнее время. Так, прошлым летом грузовик въехал в отдыхающих в Ницце, что привело к многочисленным жертвам. Подобное преступление произошло и в Берлине — террорист на машине въехал в толпу на рождественской ярмарке.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие и, по некоторым данным, погибшие.

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