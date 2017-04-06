МИНСК, 7 апр — Sputnik. Грузовик въехал в скопление людей на одной из центральных улиц столицы Швеции, сообщают в пятницу шведские СМИ со ссылкой на управление полиции.

Инцидент произошел во второй половине дня в пятницу.

#Stockholm de terör alarmı verildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Halkın güvenli yerlere sığınması çağrısında bulunuldu. pic.twitter.com/tQqp03nnj2 — Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) 7 апреля 2017 г.

​Согласно сообщениям СМИ, грузовик въехал в толпу с людьми и проехал некоторое расстояние. Сообщается о пострадавших, а также погибших в результате инцидента. Шведская полиция подтверждает факт инцидента, однако подробностями пока не располагает.

Подобные теракты проходили несколько раз в Европе за последнее время. Так, прошлым летом грузовик въехал в отдыхающих в Ницце, что привело к многочисленным жертвам. Подобное преступление произошло и в Берлине — террорист на машине въехал в толпу на рождественской ярмарке.