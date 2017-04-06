Ракетный удар по военной базе Шайрат в сирийской провинции Хомс был нанесен в ночь на пятницу. По информации США, именно с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся большим количеством жертв.

Мир на грани

"Это война. Серьезная, большая война, которая может охватить весь мир. Трамп ставит всех на место. Да, Сирия — союзник России. Там находятся российские войска. И он проверяет, как отреагирует Москва и Тегеран? Вмешаются ли? Объявлять войну Америке — это безумие, понятно. Не объявлять войну Америке, делать вид, что ничего не было — значит, политики просто мелют воздух языком", — считает политолог и журналист Максим Шевченко.



© REUTERS Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy МИД: Беларусь обеспокоена эскалацией напряженности в Сирии

Главной целью ракетного удара, по мнению эксперта, является не Асад, а движение "Хезболла".

"Если бы бойцы "Хезболлы" не пришли на помощь Асаду, то он давно бы проиграл эту войну. США готовятся к большой войне, к большому вторжению и хотят сейчас показать этим бессмысленным ударом, что никто ничего против них не сделает. Что они хотят — то и будут творить. Трамп просто показывает России ее место", — сказал Шевченко.

По его мнению, сегодняшняя ситуация не похожа на предысторию вторжения США в Ирак — в этом ближневосточном государстве не было российских войск. А в Сирии они есть.

Авантюризм и невежество?

По мнению руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Арбатова, российско-американские отношения в настоящий момент подвергаются серьезному испытанию.

"Эти отношения в последнее время резко улучшились, потому что все радовались приходу Трампа. И президент России сказал, что мы очень ждали, надеялись и верили в его победу. А если вы верите в победу кого-то, то это уже о многом говорит. Россияне верили, когда никто, кроме нас, не верил. И вот Трамп победил. И пришел президент, мягко выражаясь, не осведомленный ни о международных отношениях, ни о международном праве. Он способен на резкие, непредсказуемые, даже, я бы сказал, террористические действия", — сказал Арбатов.

Поспешный удар по Сирии, фактическая война против ее правительства и расширение этой войны на третью страну, чего американцы до сих пор не делали, по мнению эксперта, — безусловная авантюра.

"В то же время я считаю, что российский ответ — а именно приостановление действия меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии — это неадекватный и неправильный ответ. Нельзя усугублять эту ситуацию. Можно было бы ответить другим способом — и политическим, и даже военным. Можно было бы даже нанести даже удар по "умеренной" оппозиции, которую поддерживают США и их союзники. Но отмена этого меморандума создает опасность вооруженного конфликта между Россией и США, от которого никто не выиграет", — считает отметил эксперт.

Сходство с ситуацией в Ираке, по его мнению, поверхностное, но ситуативно различное.

"Тогда химическое оружие искала группа инспекторов по резолюции ООН. Сейчас применение химического оружия не вызывает сомнения. Вопрос только: кто его применил? Вот в этом должна быть суть расследования. А то, что американцы хотели бы свержения Башара Асада, точно так же, как они хотели свержения и Хуссейна, и Каддафи — в этом нет сомнения. Они и не скрывают этого. Это уже много лет их цель", — подчеркнул эксперт.