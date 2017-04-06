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Фотофакт: в Минске машина МЧС после ДТП с Citroen врезалась в столб
07.04.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Автомобиль МЧС и легковушка столкнулись в пятницу днем в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Дорожный инцидент произошел на улице Козлова. Произошло столкновение Nissan Patrol службы МЧС и легкового автомобиля Citroen Xantia.
После ДТП внедорожник спасателей врезался в столб.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет. Пока корреспондент агентства находился возле места происшествия, автомобили уже готовились к погрузке на эвакуаторы.
В Госавтоинспекции Sputnik сказали, что пока не располагают точными данными об этом ДТП.
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Оба автомобиля сильно повреждены, информации о пострадавших нет.
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