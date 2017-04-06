МИНСК, 7 апр — Sputnik. Автомобиль МЧС и легковушка столкнулись в пятницу днем в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Дорожный инцидент произошел на улице Козлова. Произошло столкновение Nissan Patrol службы МЧС и легкового автомобиля Citroen Xantia.

После ДТП внедорожник спасателей врезался в столб.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет. Пока корреспондент агентства находился возле места происшествия, автомобили уже готовились к погрузке на эвакуаторы.

В Госавтоинспекции Sputnik сказали, что пока не располагают точными данными об этом ДТП.