МИНСК, 7 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в результате террористического акта в Стокгольме граждане республики, говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.



© REUTERS Jessica Gow Теракт в Стокгольме: 3 человека погибли, 8 ранены

В пятницу 7 апреля в центре Стокгольма на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Погибли как минимум трое, пострадали восемь человек.

"МИД и посольство отслеживают ситуацию в связи с инцидентом в Стокгольме, в контакте с властями уточняют наличие белорусов среди пострадавших", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее шведский премьер-министр Стефан Левен назвал произошедшее в столице Швеции террористическим актом.

По информации полиции, человек, который находился за рулем грузового автомобиля, был задержан. При этом полиция ничего не уточняет о злоумышленнике.

Читайте также:

Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма>>