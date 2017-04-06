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МИД выясняет, есть ли среди пострадавших в Стокгольме белорусы
07.04.2017 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в результате террористического акта в Стокгольме граждане республики, говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
© REUTERS Jessica Gow
В пятницу 7 апреля в центре Стокгольма на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Погибли как минимум трое, пострадали восемь человек.
"МИД и посольство отслеживают ситуацию в связи с инцидентом в Стокгольме, в контакте с властями уточняют наличие белорусов среди пострадавших", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее шведский премьер-министр Стефан Левен назвал произошедшее в столице Швеции террористическим актом.
По информации полиции, человек, который находился за рулем грузового автомобиля, был задержан. При этом полиция ничего не уточняет о злоумышленнике.
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По последним данным, в центре Стокгольма грузовик насмерть сбил троих человек, еще восемь получили ранения.
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