МИНСК, 7 апр – Sputnik. Три человека погибли и еще восемь получили ранения в результате наезда грузового автомобиля в центре Стокгольма, сообщила полиция столицы Швеции.

После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал города. В настоящее время движение поездов на вокзале приостановлено. Известно, что находившийся за рулем грузовика злоумышленник был задержан правоохранителями.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен уже назвал терактом наезд грузовика на людей. "Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", – сказал он журналистам.

Грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Как передают шведские СМИ, автомобиль был угнан неизвестным днем в пятницу.



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