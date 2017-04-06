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Теракт в Стокгольме: 3 человека погибли, 8 ранены

07.04.2017 17:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Три человека погибли и еще восемь получили ранения в результате наезда грузового автомобиля в центре Стокгольма, сообщила полиция столицы Швеции.

Теракт в Стокгольме: 3 человека погибли, 8 ранены
© Фото: @ASLuhn / Twitter
Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма

После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал города. В настоящее время движение поездов на вокзале приостановлено. Известно, что находившийся за рулем грузовика злоумышленник был задержан правоохранителями.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен уже назвал терактом наезд грузовика на людей. "Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", – сказал он журналистам.

Грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Как передают шведские СМИ, автомобиль был угнан неизвестным днем в пятницу.

Теракт в Стокгольме: 3 человека погибли, 8 ранены
© Инфографика
Инфографика Sputnik: Теракт в Стокгольме
 
Теги: Минск
 
 
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Как передают шведские СМИ, автомобиль был угнан неизвестным днем в пятницу.

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