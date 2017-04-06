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В Могилеве у мужчины изъяли почти 4,5 килограмма марихуаны
25-летний могилевчанин хранил в объемном пластиковом контейнере 4,46 кг высушенной марихуаны, сообщили в
В этот же день сотрудники наркоконтроля задержали двух мужчин — 40 и 34 лет. При них обнаружили чуть более 5 граммов марихуаны.
Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств.
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Сначала оперативники задержали двух мужчин с пятью граммами наркотика.
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