﻿ В Могилеве у мужчины изъяли почти 4,5 килограмма марихуаны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве у мужчины изъяли почти 4,5 килограмма марихуаны

07.04.2017 18:22 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25-летний могилевчанин хранил в объемном пластиковом контейнере 4,46 кг высушенной марихуаны, сообщили в УВД Могоблисполкома.


В этот же день сотрудники наркоконтроля задержали двух мужчин — 40 и 34 лет. При них обнаружили чуть более 5 граммов марихуаны.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала оперативники задержали двух мужчин с пятью граммами наркотика.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МИД выясняет, есть ли среди пострадавших в Стокгольме белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика