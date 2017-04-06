25-летний могилевчанин хранил в объемном пластиковом контейнере 4,46 кг высушенной марихуаны, сообщили в УВД Могоблисполкома .





В этот же день сотрудники наркоконтроля задержали двух мужчин — 40 и 34 лет. При них обнаружили чуть более 5 граммов марихуаны.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств.