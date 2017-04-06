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Нетрезвая беременная сельчанка попала в ДТП на Брестчине

07.04.2017 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Сотрудники ГАИ составили несколько протоколов в отношении нетрезвой жительницы Брестского района, которая совершила ДТП, отвозя домой подругу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Нетрезвая беременная сельчанка попала в ДТП на Брестчине
© Sputnik/ Александр Шурмелев
Фотофакт: в Минске машина МЧС после ДТП с Citroen врезалась в столб

Авария произошла в деревне Большие Мотыкалы: 37-летняя местная жительница на Ford Sierra врезалась в припаркованный Renault Megane. Совершив ДТП, женщина проехала несколько десятков метров, после чего ее остановил участковый, который вызвал ГАИ.

"В ходе разбирательства выяснилось, что водитель решила подвезти подругу до дома – им предстояло проехать расстояние в пять домов. И вот на этом пути женщина умудрилась совершить "мелкое" ДТП", – сказали в ГАИ.

Результаты медосвидетельствования подтвердили, что обе женщины были пьяны. "В момент оформления документов водитель Ford отпила из бутылки", – сообщили в инспекции, уточнив, что инспекторам женщина неоднократно говорила, что находится на четвертом месяце беременности.

В отношении сельчанки были составлены протоколы, женщину лишили прав и оштрафовали на 65 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина после аварии при оформлении документов сотрудниками ГАИ продолжила употреблять спиртное.

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