МИНСК, 7 апр – Sputnik. Сотрудники ГАИ составили несколько протоколов в отношении нетрезвой жительницы Брестского района, которая совершила ДТП, отвозя домой подругу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik/ Александр Шурмелев Фотофакт: в Минске машина МЧС после ДТП с Citroen врезалась в столб

Авария произошла в деревне Большие Мотыкалы: 37-летняя местная жительница на Ford Sierra врезалась в припаркованный Renault Megane. Совершив ДТП, женщина проехала несколько десятков метров, после чего ее остановил участковый, который вызвал ГАИ.

"В ходе разбирательства выяснилось, что водитель решила подвезти подругу до дома – им предстояло проехать расстояние в пять домов. И вот на этом пути женщина умудрилась совершить "мелкое" ДТП", – сказали в ГАИ.

Результаты медосвидетельствования подтвердили, что обе женщины были пьяны. "В момент оформления документов водитель Ford отпила из бутылки", – сообщили в инспекции, уточнив, что инспекторам женщина неоднократно говорила, что находится на четвертом месяце беременности.

В отношении сельчанки были составлены протоколы, женщину лишили прав и оштрафовали на 65 базовых величин.