Скоростной пассажирский поезд Pendolino столкнулся с грузовиком на юге Польши. Как сообщили спасатели, в результате инцидента пострадали 18 человек, из них 7 — серьезно.



Фото: rynek-kolejowy.pl

Столкновение произошло около 15.00 по местному времени (16.00 по минскому) на железнодорожном переезде вблизи города Озимек в Опольском воеводстве республики. В момент столкновения в поезде находились 250 пассажиров.

Как сообщают польские СМИ, фуру буквально разорвало на части. Столкновение произошло на переезде, не оборудованном шлагбаумом, но там есть светофор, который подает в том числе и звуковой сигнал. Водителя в момент столкновения в кабине грузовика не было.

Как сообщает Rynek-kolejowy.pl, на этом участке Pendolino разгоняется до 140 км/ч.









По имеющейся информации, получившие травмы 18 человек доставлены в ближайшие больницы. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. «200 других пассажиров получили легкие травмы», — отметил пресс-секретарь пожарной охраны Фронтчак.

По его словам, на месте происшествия работают 16 пожарных бригад, а также кареты скорой помощи и спасательные вертолеты.

После инцидента они нашли укрытие в здании расположенного поблизости ресторана. Движение на этом пути остановлено. Организуется доставка пассажиров автобусами.

Обстоятельства случившегося расследует полиция.