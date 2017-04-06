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В Польше поезд столкнулся с фурой, пострадали 18 человек
Скоростной пассажирский поезд Pendolino столкнулся с грузовиком на юге Польши. Как сообщили спасатели, в результате инцидента пострадали 18 человек, из них 7 — серьезно.
Столкновение произошло около 15.00 по местному времени (16.00 по минскому) на железнодорожном переезде вблизи города Озимек в Опольском воеводстве республики. В момент столкновения в поезде находились 250 пассажиров.
Как сообщают польские СМИ, фуру буквально разорвало на части. Столкновение произошло на переезде, не оборудованном шлагбаумом, но там есть светофор, который подает в том числе и звуковой сигнал. Водителя в момент столкновения в кабине грузовика не было.
Как сообщает Rynek-kolejowy.pl, на этом участке Pendolino разгоняется до 140 км/ч.
По имеющейся информации, получившие травмы 18 человек доставлены в ближайшие больницы. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. «200 других пассажиров получили легкие травмы», — отметил пресс-секретарь пожарной охраны Фронтчак.
По его словам, на месте происшествия работают 16 пожарных бригад, а также кареты скорой помощи и спасательные вертолеты.
После инцидента они нашли укрытие в здании расположенного поблизости ресторана. Движение на этом пути остановлено. Организуется доставка пассажиров автобусами.
Обстоятельства случившегося расследует полиция.
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Столкновение произошло около 15.00 по местному времени (16.00 по минскому) на железнодорожном переезде вблизи города Озимек в Опольском воеводстве республики.
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