МИНСК, 7 апр – Sputnik. Женщина-пешеход погибла, попав под колеса большегрузного автомобиля в Гомельском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik/ Александр Шурмелев Фотофакт: в Минске машина МЧС после ДТП с Citroen врезалась в столб

ДТП произошло около часа ночи на улице Советской агрогородка Еремино, на автодороге Гомель – Довск.

"Renault Magnum 480 совершил наезд на неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что на погибшей в момент аварии в нарушение ПДД не было световозвращающих элементов.

По информации ГАИ, в результате наезда женщина от полученных ранений скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту проверку, личность погибшей устанавливается.