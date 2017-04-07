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Фура насмерть сбила женщину-пешехода в Гомельском районе

07.04.2017 21:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Женщина-пешеход погибла, попав под колеса большегрузного автомобиля в Гомельском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Фура насмерть сбила женщину-пешехода в Гомельском районе
© Sputnik/ Александр Шурмелев
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ДТП произошло около часа ночи на улице Советской агрогородка Еремино, на автодороге Гомель – Довск.

"Renault Magnum 480 совершил наезд на неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что на погибшей в момент аварии в нарушение ПДД не было световозвращающих элементов.

По информации ГАИ, в результате наезда женщина от полученных ранений скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту проверку, личность погибшей устанавливается.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту проверку, личность погибшей устанавливается.

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