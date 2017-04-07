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В США при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека

08.04.2017 10:08 — ЧП | Tut.by  
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В американском штате Орегон в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал FoxNews.

Катастрофа произошла в округе Линн. Легкомоторный самолет разбился на пути к аэропорту, в 16 км от взлетно-посадочной полосы. Как отмечает телеканал со ссылкой на местных жителей, в этот момент в районе катастрофы наблюдался сильный ветер. Тем не менее, точные причины катастрофы пока неизвестны.

По информации Reuters, разбившийся борт принадлежал к типу легкомоторных самолетов Piper PA-46. Эта модификация самолета расчитана на размещение пяти пассажиров и пилота.

Ранее, 2 апреля, стало известно о столкновении в небе над Флоридой двух легкомоторных самолетов. В результате столкновения оба пилота погибли. пассажиров на борту разбившихся самолетов не было.

 
 
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Легкомоторный самолет разбился на пути к аэропорту, в 16 км от взлетно-посадочной полосы.

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