МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, который произошел в одном из храмов в Орше, сообщили в МЧС.

"В минувшую пятницу в 22:21 спасателям поступило сообщение о пожаре временного здания прихода храма Рождества Христова по улице Дзержинского в Орше", — сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, в результате пожара в здании повреждены внутренняя отделка, купол, закопчены стены, церковное имущество.

"Причина пожара устанавливается", — сказали в УЧС.

В МЧС сообщили, что за минувшие сутки в стране произошло 12 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Огнем уничтожены два строения, одна единица техники, повреждены девять строений, две единицы техники, травмирован на пожаре один человек.