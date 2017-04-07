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В Орше горел храм: поврежден купол и церковное имущество

08.04.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, который произошел в одном из храмов в Орше, сообщили в МЧС.

"В минувшую пятницу в 22:21 спасателям поступило сообщение о пожаре временного здания прихода храма Рождества Христова по улице Дзержинского в Орше", — сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, в результате пожара в здании повреждены внутренняя отделка, купол, закопчены стены, церковное имущество.

"Причина пожара устанавливается", — сказали в УЧС.

В МЧС сообщили, что за минувшие сутки в стране произошло 12 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Огнем уничтожены два строения, одна единица техники, повреждены девять строений, две единицы техники, травмирован на пожаре один человек.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В МЧС сообщили, что за минувшие сутки в стране произошло 12 чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

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