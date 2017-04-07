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СМИ: задержан второй подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме

08.04.2017 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Полиция задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, сообщили шведские СМИ.

СМИ: задержан второй подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме
Ruptly
Теракт в Стокгольме: люди убегали с места наезда на пешеходов

В минувшую пятницу в центре Стокгольма машина на высокой скорости начала сбивать людей. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра.

Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

По информации СМИ, мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста. Также сообщается, что он, предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

СМИ: задержан второй подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме
© REUTERS TT News Agency/Anders Wiklund
Место теракта в Стокгольме

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

По данным СМИ, первым задержанным является 39-летний выходец из Узбекистана, который симпатизирует террористической группировке ИГ.

Шестеро из пострадавших в результате теракта, которые находились в больнице после атаки, смогли уехать домой. В больнице продолжают находиться девять человек, из которых восемь взрослых и один ребенок

 
Теги: Минск
 
 
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Первым задержанным является 39-летний выходец из Узбекистана, который симпатизирует террористической группировке ИГ.

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