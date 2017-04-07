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На белорусской госгранице опять очереди из грузовиков

08.04.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Более 550 большегрузных автомобилей стоят в очереди на выезд из Беларуси, данная информация содержится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Больше всего фур стоит в пункте пропуска "Каменный Лог" на литовском направлении — 220. В этом же пункте пропуска на выезд стоят 100 легковых автомобилей.

На литовском направлении во всех пунктах пропуска есть очереди на выезд из Беларуси из грузовиков, в "Беняконях" — 49, в "Котловке" — 60, в "Привалке" — 82.

Выезда в Латвию в "Григоровщине" ожидают 80 грузовиков, в "Урбанах" — 50. На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" в очереди стоят 15 грузовиков, в других пунктах пропуска на Польшу грузовых автомобилей в очередях нет, но есть очереди из легковых автомобилей — в пункте пропуска "Брест" ("Варшавский мост") — 100 легковых автомобилей, в "Брузгах"- 98, в "Брестотивице" — 47, в "Песчастке" — 25.

На белорусско-украинской границе, где расположены 12 пунктов пропуска очередей нет ни на въезд, ни на выезд из Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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