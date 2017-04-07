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В Орше горела церковь возле железнодорожного вокзала

08.04.2017 15:20 — ЧП | Tut.by  
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В Орше произошел пожар во временном храме Рождества Христова, который находится возле железнодорожного вокзала на улице Дзержинского, сообщает МЧС. Инцидент произошел поздно вечером 7 апреля, на праздник Благовещения.


Фото: сайт Витебской епархии

Пожар повредил в церкви внутреннюю отделку и купол, огонь закоптил стены и имущество. Причину возгорания устанавливают.

Как сообщает сайт прихода церкви Рождества Христова, этот культовый объект из камня построили в Орше в 1914 году для работников местной железнодорожной станции и окрестных деревень. В 1930 году храм закрыли, здание передали в пользование вокзалу, и культовое сооружением превратили в закусочную. После войны церковь взорвали.

В 1998 храм решили возродить, митрополит Минский и Слуцкий Филарет освятил место строительства. Через два года прошло первое богослужение. Вначале верующие собирались во временном храме, под который переоборудовали пассажирский вагон. В 2009 году начали восстанавливать взорванную каменную церковь, стройка еще идет. На сегодняшний день устроили фундамент, возвели стены. Этот храм при пожаре не пострадал.

 
 
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Инцидент произошел поздно вечером 7 апреля, на праздник Благовещения.

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