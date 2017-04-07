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В Орше горела церковь возле железнодорожного вокзала
В Орше произошел пожар во временном храме Рождества Христова, который находится возле железнодорожного вокзала на улице Дзержинского,
Пожар повредил в церкви внутреннюю отделку и купол, огонь закоптил стены и имущество. Причину возгорания устанавливают.
Как
В 1998 храм решили возродить, митрополит Минский и Слуцкий Филарет освятил место строительства. Через два года прошло первое богослужение. Вначале верующие собирались во временном храме, под который переоборудовали пассажирский вагон. В 2009 году начали восстанавливать взорванную каменную церковь, стройка еще идет. На сегодняшний день устроили фундамент, возвели стены. Этот храм при пожаре не пострадал.
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Инцидент произошел поздно вечером 7 апреля, на праздник Благовещения.
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