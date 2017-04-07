﻿ Задержанный в Минске на дне Воли россиянин депортирован из РБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанный в Минске на дне Воли россиянин депортирован из РБ

08.04.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Задержанный в Минске 25 марта во время несанкционированной акции на День Воли гражданин России России Алексей Полихович после отбытия наказания депортирован из Беларуси, об это он написал на своей странице в ФБ.

Задержанный в Минске на дне Воли россиянин депортирован из РБ
© Sputnik Евгений Биятов
Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста

Сотрудники милиции 25 марта во время уличной несанкционированной акции в центре Минска задержали более 120 человек, 27 марта в Минске прошли суды, которые штрафовали и давали сутки ареста задержанным. Россиянин Полихович получил 12 суток ареста.

Вернувшись в Москву, Полихович на свой странице в ФБ написал, что был депортирован из Беларуси, ему запрещен въезд в страну на 10 лет.

Ранее со ссылкой на российское посольство в Минске Sputnik сообщал, что 25 марта в белорусской столице были задержаны четверо российских граждан, троим их них были назначены сутки ареста.

По данным из открытых интернет-источников, Полихович симпатизирует анархистам, является фигурантом дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси запретил въезд в страну молодому анархисту на 10 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Орше горела церковь возле железнодорожного вокзала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика