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Белорус, экс-боец "Торнадо", приговорен в Киеве к 10 годам
08.04.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Оболонский районный суд Киева приговорил восемь бывших бойцов батальона МВД Украины "Торнадо" к длительным срокам наказания — от 8 до 11 лет, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
"Объявлен приговор экс-милиционерам роты "Торнадо", которые пытали гражданских лиц", — написал Матиос
По его данным, командира "Торнадо" Руслана Онищенко суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Его заместителя Николая Цукура — к девяти годам и шести месяцам.
Среди обвиняемых, которым был вынесен приговор, есть и белорус Даниил Ляшук (Моджахед), он приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщил Матиос.
Он также сообщил, что Илья Холод, Никита Куст, Борис Гульчук, Максим Глебов приговорены к лишению свободы на девять лет. Анатолий Пламадян — восьми годам лишения свободы.
По данным Генпрокуратуры Украины, бойцы "Торнадо" подозреваются в совершении ряда преступлений на территории Луганской области в период с декабря 2014 по июнь 2015 года — в частности, в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти, незаконном завладении транспортным средством.
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