Три человека, в том числе двое детей, погибли при обрушении жилого дома в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве, сообщает «Радо Польша» со ссылкой на пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниеля Муху.

Видео: Youtube

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Дом обрушился из-за взрыва газового баллона около 9 утра по местному времени. Погибли по меньшей мере 3 человека, в том числе двое детей. Еще четыре человека находятся в больнице.

Сообщается, что в момент обрушения в доме находилось около 15 человек. На месте работают спасатели, также дежурят 5 вертолетов с медиками. Причины происшествия выясняются.

«Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить место нахождение людей и достать их из-под завалов. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Для нас это приоритетная задача», — заявил Даниель Муха.