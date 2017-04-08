МИНСК, 8 апр — Sputnik. Три человека погибли в результате взрыва двухэтажного многоквартирного дома в городе Свебодзине недалеко от Вроцлава на западе Польши, сообщили польские СМИ.

Дом рухнул от взрыва в субботу утром. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.

По данным СМИ, из-под завалов спасатели извлекли 7 человек, из которых трое погибшие, среди погибших двое детей.

Спасатели продолжают искать людей под обломками рухнувшего дома, так как не исключают, что к некоторым проживавшим в доме могли прийти гости. Всего в доме было зарегистрировано 17 человек.

Как сообщают СМИ, на месте трагедии работают спасатели, кинологи. Раненых перевозят вертолетами.