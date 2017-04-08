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Обрушение дома в Польше: трое погибли, в том числе 2 детей
08.04.2017 22:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Три человека погибли в результате взрыва двухэтажного многоквартирного дома в городе Свебодзине недалеко от Вроцлава на западе Польши, сообщили польские СМИ.
Дом рухнул от взрыва в субботу утром. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.
По данным СМИ, из-под завалов спасатели извлекли 7 человек, из которых трое погибшие, среди погибших двое детей.
Спасатели продолжают искать людей под обломками рухнувшего дома, так как не исключают, что к некоторым проживавшим в доме могли прийти гости. Всего в доме было зарегистрировано 17 человек.
Как сообщают СМИ, на месте трагедии работают спасатели, кинологи. Раненых перевозят вертолетами.
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Польские спасатели ищут людей под обломками дома под Вроцлавом, задействованы кинологи с собаками, вертолеты.
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Архив (ЧП)
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