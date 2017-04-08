МИНСК, 9 апр — Sputnik. Движение поездов на участке на западе Москвы, где столкнулись электричка и состав дальнего следования "Москва-Брест", восстановлено, сообщили Sputnik в пресс-службе ГУМЧС по Москве.



© Sputnik / Виктор Толочко Два белоруса пострадали при столкновении поездов в Москве

Как ранее сообщало агентство, 8 апреля в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва — Брест.

"Движение поездов восстановлено", — сказали в пресс-службе ГУМЧС.

Там добавили, что в ближайшее время по участку, где произошло столкновение, проследовала первая электричка.

Ранее также сообщали, что по данным МЧС России, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных после аварии.

По информации МИД Беларуси, предварительные данные свидетельствуют, что в ходе железнодорожного ЧП пострадали два гражданина Беларуси. СМИ уточняют, что они — машинисты поезда.