МИНСК, 9 апр — Sputnik. Двое белорусских граждан, по предварительным данным, получили ранения при столкновении электропоезда и пассажирского состава в Москве, сообщило в воскресенье Министерство иностранных дел Беларуси.

По информации Российской железной дороги, в 22:16 субботы 8 апреля на перегоне Фили — Кунцево-1 пригородный поезд "Москва-Усово" столкнулся со стоящим пассажирским составом Москва — Брест.

"По предварительным данным, среди пострадавших есть два гражданина Беларуси", — говорится в сообщении МИД.

По информации МЧС РФ, после аварии 12 человек были госпитализированы в больницы Москвы. В настоящее время движение на перегоне восстановлено, по факту ведется проверка.