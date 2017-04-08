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Два белоруса пострадали при столкновении поездов в Москве
09.04.2017 07:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр — Sputnik. Двое белорусских граждан, по предварительным данным, получили ранения при столкновении электропоезда и пассажирского состава в Москве, сообщило в воскресенье Министерство иностранных дел Беларуси.
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По информации Российской железной дороги, в 22:16 субботы 8 апреля на перегоне Фили — Кунцево-1 пригородный поезд "Москва-Усово" столкнулся со стоящим пассажирским составом Москва — Брест.
"По предварительным данным, среди пострадавших есть два гражданина Беларуси", — говорится в сообщении МИД.
По информации МЧС РФ, после аварии 12 человек были госпитализированы в больницы Москвы. В настоящее время движение на перегоне восстановлено, по факту ведется проверка.
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По информации МЧС РФ, после аварии 12 человек были госпитализированы в больницы Москвы.
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