МИНСК, 09 апр — Sputnik. Пассажирский поезд "Москва — Брест" и электропоезд столкнулись на западе Москвы. По информации РИА Новости причиной столкновения стало резкое торможение одного из составов из-за того, что перед ним перебегал дорогу пешеход. Инцидент произошел в субботу около 23 часов по минскому времени.

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m — Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.

По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. В результате происшествия госпитализировано двенадцать человек, среди которых ребенок, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Движение поездов на участке временно остановлено.

Как сообщает московское МЧС, столкнулись электропоезд "Вязьма — Москва" и поезд дальнего следования 003 "Москва — Брест". По данным ведомства, спасатели осматривают вагоны на наличие пострадавших.

МИД Беларуси и Посольство Беларуси в России сообщили, что отслеживают ситуацию в связи со столкновением пассажирского поезда Москва-Брест и электропоезда.