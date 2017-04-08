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Пассажирский поезд "Москва - Брест" столкнулся с электричкой в Москве
09.04.2017 00:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 09 апр — Sputnik. Пассажирский поезд "Москва — Брест" и электропоезд столкнулись на западе Москвы. По информации
По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. В результате происшествия госпитализировано двенадцать человек, среди которых ребенок, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Движение поездов на участке временно остановлено.
Как сообщает московское МЧС, столкнулись электропоезд "Вязьма — Москва" и поезд дальнего следования 003 "Москва — Брест". По данным ведомства, спасатели осматривают вагоны на наличие пострадавших.
МИД Беларуси и Посольство Беларуси в России сообщили, что отслеживают ситуацию в связи со столкновением пассажирского поезда Москва-Брест и электропоезда.
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Поезд дальнего следования "Москва — Брест" столкнулся с электричкой "Вязьма — Москва", несколько вагонов сошли с рельсов, двенадцать пассажиров госпитализированы.
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