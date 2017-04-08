МИНСК, 9 апр — Sputnik. Резко затормозившая подмосковная электричка столкнулась с поездом Москва — Брест в ночь на воскресенье на западе российской столицы. Несколько вагонов сошли с рельсов, несколько десятков человек пострадали, среди них иностранные граждане, в том числе два гражданина Беларуси. Всю ночь спасатели разбирали завалы, чтобы восстановить движение по железной дороге, сейчас по этому участку уже проследовала первая электричка.

Экстренное торможение

В субботу в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом №3 Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

В ГУМЧС Москвы, в свою очередь, пояснили, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

Как передал корреспондент РИА Новости с места событий, вагон электрички от столкновения разорвало пополам. На месте происшествия было видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовились с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.

"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

Пострадавшие и госпитализированные

В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.

"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.

Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было.

Все пассажиры покинули пригородный поезд и были доставлены до ближайшей станции Кунцево, сообщили в пригородной железнодорожной компании.

По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.

По предварительным данным РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что были госпитализированы 12 человек, в том числе шесть в тяжелом состоянии.

"Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.

Он поручил брать на жесткий контроль "каждого пострадавшего по жизненным показаниям", отдавая приоритет людям пожилого возраста и детям.

По данным представителя Всероссийского центра медицины катастроф Игоря Радченко, на утро воскресенья в больницах оставалось позже рассказал, что в больницах остаются 12 человек, среди которых два подростка. Один взрослый пострадавший уже выписан.

МЧС опубликовало список 12 госпитализированных, десять из них в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двух уточняется.

Пострадали два гражданина Беларуси

Пучков сообщил, что среди пострадавших при столкновении поездов есть иностранцы. "По предварительным данным, есть пострадавшие и жители России, и ряда других стран", — сказал глава МЧС.

По данным МИД Беларуси, двое белорусских граждан, по предварительным данным, получили ранения при столкновении электропоезда и пассажирского состава в Москве.

Движение на перегоне восстановлено

После столкновения составов движение на перегоне железной дороги было остановлено, к 7:00 утра оно восстановилось.

Из-за ЧП, по распоряжению главы МСЧ РФ были задержаны четыре железнодорожных состава которые должны были следовать по Белорусскому направлению МЖД, они отправились позднее и по объездным магистралям — через Киевское направление и Большое железнодорожное кольцо в Москве,.

Утром в воскресенье было возобновлено движение электропоездов.

Железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало, добавил он.

Всю ночь спасатели работали над разбором завалов, туда была направлена тяжелая техника, помощь оказала РЖД.

По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия были привлечены более 170 человек и около 70 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.

Центральная пригородная пассажирская компания и власти Москвы организовали компенсационные автобусные маршруты между Белорусским вокзалом и подмосковным Одинцово. По информации компании, организовано автобусное сообщение от Белорусского вокзала и станций «Беговая», «Фили», «Кунцево-1» до «Одинцово».

Компенсационные автобусы, которые по поручению мэра запустили власти Москвы, действовали до последнего пассажира и перевезли около 500 человек.

Поезд отправился в Брест

Все пассажиры, кроме госпитализированных, были эвакуированы в стационарные пункты размещения.

Сам поезд после столкновения с электричкой был отбуксирован на Белорусский вокзал. "В 01.40 пассажирский состав отцепили от локомотива и отбуксировали резервным локомотивом на Белорусский вокзал", — сообщает РЖД.

С Белорусского поезд перебазируется на Киевский вокзал столицы, откуда отправится в Брест, сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

Пассажиров будут сопровождать медики РЖД. "Пассажиров поезда №3 будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением РЖД", — сообщила компания. В медицинской бригаде, которая будет сопровождать поезд, — два врача с необходимой медицинской укладкой, сообщили главе МЧС на совещании.

Путин поручил принять меры

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте», — сказал он.

Он добавил, что «Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации».

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать пострадавшим при столкновении поездов необходимую медицинскую помощь.