МИНСК, 9 апр — Sputnik. Следующие из Москвы железнодорожные пассажирские поезда прибудут в Минск с опозданием из-за железнодорожного ЧП на западе российской столицы.

Как ранее сообщал Sputnik, 8 апреля в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда «Москва-Усово» применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва — Брест.

Как сообщили агентству в справочной службе Белорусской железной дороги, причиной задержки прибытия поездов московского направления стало столкновение пассажирского поезда Москва-Брест и пригородной электрички на западе Москвы.

"Поезд Москва-Минск прибудет в Минск, как ожидается, в 10:30 вместо 7:26. По предварительным данным, поезд Москва-Брест, с которым произошло столкновение, прибудет в белорусскую столицу приблизительно в полдень", — сообщили в справочной службе.

Там напомнили, что по распоряжению российских властей, пассажиров этого поезда сопровождает медицинская бригада, выделенная РЖД.

Как ранее сообщал Sputnik, в поезде Москва-Брест находились 455 пассажиров, в электропоезде — около 20 человек. В результате аварии были госпитализированы 13 человек, в том числе два подростка. Вскоре одного пострадавшего отпустили домой.

Среди пострадавших — граждане России и иностранцы, в том числе, по предварительным данным, два гражданина Беларуси, предположительно, машинисты поезда. Они находятся в больнице.

Есть изменения и графике прибытия белорусских поездов с столицу России. Так, как стало известно Sputnik, поезда №39 Полоцк — Москва, №26 Минск — Москва 9 апреля прибудут не на Белорусский вокзал, а на Киевский вокзал Москвы.

Подробную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 и Белорусской железной дороги 8-017-225-04-84, а также на информационных табло и в справочных службах железнодорожных вокзалов.