МИНСК, 9 апр – Sputnik. Шесть граждан Беларуси пострадали при столкновении пассажирского поезда Москва-Брест и пригородной электрички на западе Москвы, сообщили Sputnik в МИД Беларуси.

По информации МИД, в медучреждения Москвы были доставлены две женщины и один мужчина — граждане Беларуси. У них диагностированы переломы ребер и ушибы, всем оказана необходимая помощь. Еще трое белорусских граждан, получив помощь, отказались от госпитализации и направляются в Беларусь. Российские медики сопровождают пострадавших до Орши, а затем в поезд сядут белорусские врачи.

В свою очередь, в посольстве Беларуси в РФ Sputnik сообщили, что две гражданки Беларуси получили травмы средней степени тяжести, сейчас состояние женщин врачи оценивают как средней степени тяжести, но угрозы их жизням нет. В частности, 30-летняя Войтюль Татьяна Валерьевна госпитализирована в городскую клиническую больницу №71 Москвы, а 54-летняя Подакина Светлана Викторовна находится в городской клинической больнице №67. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

В посольстве добавили, что белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с МЧС России и медицинскими службами.

Ранее МИД Беларуси сообщал, что в аварии пострадали, предположительно, двое граждан Беларуси. Однако, как отмечали СМИ, речь шла о машинистах железнодорожного состава, который принадлежит Белорусской железной дороге.

На сайте БЖД размещен список пострадавших пассажиров поезда, помимо фамилий и инициалов там указаны и вагоны, в которых находились эти люди.

Читайте также:

Поезда из Москвы в Минск прибывают с опозданием>>