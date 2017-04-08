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Воздушный шар с туристами упал в Турции, один человек погиб

09.04.2017 11:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Воздушный шар, в котором находились туристы, упал в Турции, в результате погиб один человек и еще 20 получили ранения, сообщило в воскресенье издание Hurriyet.

Инцидент произошел вблизи города Невшехир, расположенного в области Каппадокия. Все пострадавшие были для оказания помощи доставлены в больницу.

По информации местных властей, шар совершил жесткую посадку из-за сильного ветра. Погибший турист является гражданином Франции, среди пострадавших двое французов, два гражданина Колумбии и 16 турков. Сообщается, сто состояние раненых медики оценивают как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Каппадокия – историческая местность, расположенная в 250 километрах от Анкары, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита ландшафтом вулканического происхождения. 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации местных властей, шар совершил жесткую посадку из-за сильного ветра.

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