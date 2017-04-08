МИНСК, 9 апр – Sputnik. Воздушный шар, в котором находились туристы, упал в Турции, в результате погиб один человек и еще 20 получили ранения, сообщило в воскресенье издание Hurriyet .

Инцидент произошел вблизи города Невшехир, расположенного в области Каппадокия. Все пострадавшие были для оказания помощи доставлены в больницу.

По информации местных властей, шар совершил жесткую посадку из-за сильного ветра. Погибший турист является гражданином Франции, среди пострадавших двое французов, два гражданина Колумбии и 16 турков. Сообщается, сто состояние раненых медики оценивают как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Каппадокия – историческая местность, расположенная в 250 километрах от Анкары, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита ландшафтом вулканического происхождения.